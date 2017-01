Cover Jänner 2017 - Cover Jänner 2017 - Download Jänner 2017 Aktuell: Der Nahostexperte Gerhard Schweizer über den Bürgerkrieg in Syrien



Thema: Eine Pipeline bedroht die Trinkwasserreserven der Lakota-Sioux in Nordamerika



Thema: Der Politikwissenschaftler Vedran Džihić über die Herausforderungen der Demokratie



Verkäuferin zum Thema: Yaa Sakyiwa Gyau bleibt standhaft



Schoko-Pionier Josef Zotter schenkt uns ein Rezept aus China



Kultur: Heldenhaft im Alltag. Die Doku Tomorrow eröffnet die Megaphon-Filmreihe Treffpunkt der Kulturen



Brief an mich: Schauspieler Matthias Ohner schreibt seinem jüngeren

Selbst



Internes:

Der Radiosender Ö1 ist auf unseren Kolumnisten Inot aufmerksam geworden. Am 9. Jänner ist er um 14:40 Uhr in der Sendung „Moment – Leben heute“ zu hören. Wir gratulieren Inot zu seinem Erfolg!



Einladung zur Megaphon-Fimreihe Treffpunkt der Filmkulturen bei freiem Eintritt am 18./25. Jänner, 1./8./16. Februar. Detailliertes Filmprogramm finden Sie HIER



SOLEV Solidarity Evening bei freiem Eintritt am 12. Jänner 2017, Mehr Infos finden Sie HIER weiterlesen

Megaphon-Filmreihe TREFFPUNKT DER FILMKULTUREN

Jänner/Februar 2017 Filme sind audiovisuelle Türöffner in andere, für uns teils noch fremde Welten. Wir begeben uns mit den Protagonist/innen der Filme auf Reisen, erleben Ungewöhnliches, sind mit Herausforderungen konfrontiert. Der TREFFPUNKT DER FILMKULTUREN lädt – bei freiem Eintritt – zum gemeinsamen Sehen, Staunen und darüber Sprechen.





Filme sind audiovisuelle Türöffner in andere, für uns teils noch fremde Welten. Der Treffpunkt der Filmkulturen lädt – bei freiem Eintritt – zum gemeinsamen Sehen, Staunen und darüber Sprechen!



Mi, 18. Jänner 2017, 19 Uhr

TOMORROW. DIE WELT IST VOLLER LÖSUNGEN

Doku, dt., FR, 2015, 120 min | Bester Dokumentarfilm-Preis

Regie: Cyril Dion und Mélanie Laurent



im Anschluss Gespräch mit BewusstseinsKino-Mitinitiator Martin Veigl





Mi, 25. Jänner 2017, 19 Uhr

MINOR BORDER

Kurzdoku, dt., AT, 2015, 25 min | diözesaner Kurzfilmpreis

Regie: Lisbeth Kovacic



im Anschluss Gespräch in der Regisseurin Kovacic & Claudia Gerhäußer/in Kooperation mit der Reihe "Architektur in Serie" des FORUM STADTPARK





Mi, 1. Februar 2017, Zeit wird noch fixiert

KINDERS

Doku, dt., 2016, AT, 95 min | Diagonal-Publikumspreis

Regie: Riahi Brothers



im Anschluss Gespräch mit den Regisseuren & Megaphon-Chorleiter Daniel Erazo, der zugleich auch einen ((superar))-Chor begleitet



**Mi, 8. Februar 2017, 19 Uhr, Kunsthaus Graz

INITIATION & GANGSTER BACKSTAGE

Dokus, OmeU, FR/ZAF, 10 und 38 min

Regie: Teboho Edkins



im Anschluss Gespräch mit dem Regisseur / der Filmreihe ist Ausgangspunkt der Kunsthaus-Ausstellung "Taumel, Navigieren im Unbekannten" (Eröffnung: 9. Februar 2017)





Do, 16. Februar 2017, 19 Uhr

DER WERT DES LEBENS

Spielfilm, OmU, FR, 2016, 96 min

Regie: Stéphane Brizé



im Anschluss Gespräch mit der Sarah Stross, Leiterin von Fragments – Filmfestival for Human Rights







WO:**

Megaphon-Café im Auschlössl

Friedrichgasse 36, Graz

Tel. 0316 8015 650

megaphon@caritas-steiermark.at

www.megaphon.at



Freier Eintritt!



**Achtung: Der Filmabend am 8. Februar 2017 findet im Kunsthaus Graz statt. weiterlesen

Einblick in bewegte Bilder Wer mehr rund um's Thema Film wissen möchte, ist herzlich eingeladen sich am 21.12. um 18 Uhr im Café Auschlössl von Regisseur, Autor und Universitätslektor Markus Mörth in die „Geheimwissenschaft Regie” entführen zu lassen.



Eintritt frei / ohne Voranmeldung weiterlesen

Geborgenheit - Geborgenheit - Download Dezember 2016 Aktuell: Der Ungehorsame – Konstantin Wecker im Interview

Thema: Rauswurf – MegaphonUni-Koordinatorin spürt Folgen der neuen Wohnunterstützung

Thema: 1 Bett für 1 Nacht – Die Notschlafstellen sind überlaufen

Verkäuferin zum Thema: Sunday Okonkwo fühlt sich auch alleine gut

Josef Zotter schenkt uns ein Rezept aus Brasilien

Kultur: Poetry-Slam-Meister Christoph Steiner spielt im Next Liberty Peter Pan – uns erzählt er vom modernen Superhelden und schenkt uns einen Slam-Text

Brief an mich: Valerie Fritsch schreibt ihrem jüngeren Selbst



Intern:

Mit Trauer müssen wir bekanntgeben, dass Rose Mild sanft entschlafen ist. In dieser Ausgabe gibt sie uns ein letztes Rätsel auf, kein geringeres als das Rätsel des Lebens.



Stolz dürfen wir verkünden, dass das Megaphon Teil der neu konzipierten Dauerausstellung im GrazMuseum ist. Welchen neuen Wege das Stadtmuseum mit der Ausstellung geht, lesen Sie im aktuellen Megaphon.



Achtung: Heute findet der letzte SOLEV #7-Solidarity Evening dieses Jahres zugunsten unserer MEGAPHON-Verkäufer statt. Der Eintritt ist wie immer frei, freiwillige Spenden gehen direkt an die Verkäufer. Es spielen wieder großartige Musiker wie The Vine Alley, Malles Treehouse, Sladek/Muralter/Vorrauer Trio. Und Challyce Brogdon rundet das Programm mit einer zeitgenössischen Tanzperformance ab.

Donnerstag, 1. Dezember, ab 19:30 Uhr, mo.xx, Moserhofgasse, Graz

www.solidarityevening.com





Novemberausgabe 2016 - Novemberausgabe 2016 - Download Megaphon Kalender 2017 - Megaphon Kalender 2017 - Download November 2016 Aktuell: Menschenrechtsexpertin Viktoria Perschler über Haiti nach dem Hurrikan

Thema: Psychiater Reinhard Haller über große Verbrechen, innere Kämpfe und die Kunst Ballast abzuwerfen

Verkäuferin zum Thema: Gloria Covaci muss immer wieder ihre Kinder zurücklassen

Josef Zotter schenkt uns ein Rezept aus Kolumbien

Kultur: Theater für alle in der Europäischen Theaternacht am 19. November



Der NEUE MEGAPHON-KALENDER 2017 ist da!

Die Hälfte des Verkaufspreises bleibt beim Megaphon-Verkäufer/bei der Verkäuferin.



SOLEV-Ausgabe #7 findet am 1. Dezember 2016 statt mit The Viney Alley, Males Treehouse, Contemporary Dance Performance von Challyce Brogdon, Sladek/Muralter/Vorraber Trio

freier Eintritt | ab 19:30 Einlass | ab 20:00 1st Act | 20:45 2nd | 21:30 3rd Act | 22:30 4th Act

www.solidarityevening.com



Oktoberausgabe 2016 - Oktoberausgabe 2016 - Download Oktober 2016 Oktoberausgabe 2016: Du hast die Wahl!



Aktuell: Asly-Experte Helmut Langthaler rechnet mit der „Notverordnung“ ab



Thema: Eine 13-Jährige kämpft für Transgender-Rechte und hat ihre Schule verklagt



Thema: Herausforderung Demokratie. Wie gut funktioniert unsere Regierungsform?



NEU: Ab nun liefern die IM-NU-Schwestern jedes zweite Monat ein Familienrätsel und erklären, was es mit ihren essbaren Booten auf sich hat



MegaphonUni-Eröffnungsfest & Vortrag am 19. Oktober



Solidarity Evening zugunsten der Megaphon-Verkäufer/innen am 6. Oktober, freier Eintritt, mehr Infos zu SOLEV



Der limitierte Megaphonkalender 2017 wird in Kürze wieder bei unseren Straßenverkäufer/innen erhältlich sein!



Praktikant/innen gesucht! Ein freundliches, interkulturelles Arbeitsumfeld und die Chance, unzählige interessante Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen! Für die Bereiche "Vertrieb und Marketing" suchen wir ab sofort engagierte freiwillige Mitarbeiter/innen. Alle Infos findest Du hier: Megaphon Praktikum [.pdf - 60 kB]

Multikulti-Ball 23.Jänner / Karl-Franzens-Universität Am Ball der Menschenrechte - am Fest der Kulturen sorgt der Megaphon-Chor für gute Stimmung. Am 2. Jänner lächelte Megaphon-Chorleiter Daniel Erazo-Munoz aus der Kleine Zeitung und erzählte, wie er den Multikulti-Ball kennengelernt hat.

Diesen Samstag, den 23.Jänner, leitet er den Megaphon-Chor am 18. Multikulti-Ball an der Karl-Franzens-Universität Graz zu gesanglichen Höchstleistungen an. Er stimmt die Gäste zwischen 19 Uhr bis zur Eröffnung und immer wieder zwischen durch auf einen Abend mit über 100 Nationen ein. Es wird getanzt, gelacht und rund um die Welt gegessen. Und die Vielfalt gefeiert!



18. Multikulti-Ball

Sa, 23. Jänner 2016, Einlass: 19 Uhr, Eröffnung: 20 Uhr

Karl-Franzens-Universität Graz

www.multikulti.at



Megaphon Septemberausgabe 2016 - Megaphon Septemberausgabe 2016 - Download September 2016 Brexit: Ein Land driftet ab.

Die Autorin Kamin Mohammadi ist vom Iran nach Großbritannien ausgewandert und erzählt ihre Geschichte zum Austritt aus der EU.



Europa: Abgerutscht – ein Drama.

Der Anwalt Ronald Frühwirth stellt die Frage: Wie ist es um die Menschlichkeit in Europa bestellt? Als Antwort hat er ein Drama verfasst.



Kultur: Der steirische herbst lädt zu Grenzerfahrungen ein - das Motto „Wir schaffen das!“



Tipp: Straßenmusik im Schokoland gibt es noch jeweils samstags am 3./10./17./24. September im „Essbaren Tiergarten“ der Zotter Schokoladenmanufaktur



MANA-Aktion zugunsten der Megaphon-Verkäufer/innen



Megaphon-Taschenkalender 2016 --LEIDER AUSVERKAUFT--



Ein kleiner Vorgeschmack

Wir verkürzen das Warten auf den neuen Megaphon-Taschenkalender und zeigen schon 'mal eines der Cover. Und so viel sei an dieser Stelle auch schon verraten: Die Geschichten im Kalender drehen sich um Weltreisen mit dem Ohr.



Ab Mitte November ist der Kalender mit unterschiedlichen Covergestaltungen bei den Megaphon-Verkäufer/innen käuflich zu erwerben. Die Hälfte des Kaufpreises bleibt natürlich bei ihnen.



Viele schöne Stunden, Tage und Wochen wünscht das Megaphon-Team!

Taiwo Ojumo - Taiwo Ojumo - Download Zotters Straßenmusik In der entspannten Atmosphäre des „Essbaren Tiergarten“ laden die Musiker/innen bis Ende September - jeden Samstag - dazu ein, ihren Klängen zu lauschen und sich einfach von der Stimmung tragen zu lassen. Am 27. August erklingt Gypsy-Jazz von Frantisek Lakotos, Jeremias Söll (an den Gitarren), begleitet von einer Geige. weiterlesen

August 2016 Aktuelles: Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro haben große Erwartungen geweckt

Aktuelles: Yanis Varoufakis spricht im Interview über den Brexit

Thema: „Radio Al-Salam“ berichtet aus Flüchtlingslagern in Irakisch-Kurdistan

Kultur: Rostfest – das Festival für regionale Impulse will Eisenerz neu gestalten

Zotters Reise um die Welt: Schokoladen-Pionier Josef Zotters Rezept aus der Dominikanischen Republik und Haiti



Brief an mich: Caritas-Direktor Franz Küberl schreibt seinem jüngeren Selbst



Aktion zugunsten der Megaphon-Verkäufer/innen: Der Verkaufserlös jeder 10. Flasche MANA-Apfelwein, die im von Juli bis Ende August im Megaphon-Auschlössl konsumiert wird, kommt ihnen zugute. weiterlesen

MEGAPHON lädt ein: Spoken Word Poetry & Konzerte bei freiem Eintritt in der entspannten Atmosphäre der Auschlössl-Terrasse



Do, 28, Juli 2016, 19:30

SPOKEN WORD POETRY & MUSIK

Wortakrobat Klaus Lederwasch heißt mit Mario Tomic und Elias Hirschl zwei Großmeister der österreichischen Slamszene willkommen und greift selbst zum Mikro. Jedem bleiben wortgewandte 2x10 min. Mit "besoulten", jazzigen Zwischentönen von David Sladek.



WO: Megaphon-Café im Auschlössl, Friedrichgasse 36, 8010 Graz

INFOS: Tel. +43/(0)316/80 15 650, megaphon@caritas-steiermark.at, www.megaphon.at | EINTRITT FREI weiterlesen

Juli 2016 Aktuelles:Bestsellerautoren Matthias Weik und Marc Friedrich über Brexit

Heilsamer Schock.

Thema: Kopfüber im Fußballfieber

Straßenzeitungskollege Arkady Tyurin über den Bann des Homeless World Cup

Kultur: Eröffnung von La Strada mit „Limits“ von Cirkus Cirkör

Alles ist möglich! Das Festival setzt sich mit der Überwindung von Grenzen auseinander und schafft lustvolle Begegnungsräume.



Tipp für die kleinen Megaphon-Leser/innen: Kinder an die Macht heißt es, wenn vom 11. bis 15. Juli im Kunsthaus Graz Kinder ihre Stadt namens Bibongo nachspielen. Das Megaphon macht mit den Kindern eine eigene Zeitung.





MEGAPHON lädt ein: Spoken Word Poetry & Konzerte bei freiem Eintritt in der entspannten Atmosphäre der Auschlössl-Terrasse

Danke! Die "eHealth"-Studierenden der FH JOANNEUM haben uns 150 Euro gespendet, die sie mit einem Glühweinstand im Dezember selbst erwirtschaftet haben. Wir danken herzlich für die Großzügigkeit!

Mehr: FH Joanneum

Juni 2016 Thema: echt frech!



Aktuelles:

Ex-Femen-Aktivistin Josephine Witt im Interview

Sie spricht über Feminismus, neue Protestbewegungen und schwindende Jugendlichkeit in Europa.

US-Unis beherbergen Obdachlose

Wie amerikanische Unis von den temporären Zeltstädten profitieren

Verkäuferin des Monats: Lee Osayaimen ist eine Mama voller Überraschungen

Kultur: Jubel, Schweiß und Hoffnung: Die Lange Nacht der Kirchen setzt sich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Religion und Fussball auseinander

Brief an mich: Schauspielerin Chris Lohner schreibt ihrem jüngeren Selbst

Zotters Reise um die Welt: Schokoladen-Pionier Josef Zotters Rezept aus Indien "Masala Dosas"



Weitere Autoren der Juniausgabe: Soziologe Manfred Prisching, Poetry Slammer Yannick Steinkellner, Aktivist und Autor Klaus Werner-Lobo



News: Unsere Kolumnistin Chia-Tyan Yang wurde zur EU-Integrations-Borschafterin gewählt. Wir gratulieren!



EINLADUNG

zur Vernissage der Ausstellung "Ansichtssache. MEGAPHON stellt aus"

Donnerstag, 9. Juni 2016, 18:00 Uhr

Galerie Zwischenbilder im Sozialamt Graz, Schmiedgasse 26, 1. Stock, Graz

Ausstellungsdauer: bis 2. September 2016, geöffnet: Mo bis Fr, 9:00 bis 17:00 Uhr

Open the Door / Öffne die Tür Wir sind stolz auf Samuel Umar! Der Megaphon-Verkäufer und ehemalige Megaphon Kolumnist trägt mit seinem Buch "Open the Door / Öffne die Tür" zur Völkerverständigung bei den ganz Kleinen bei. Siehe: Stadt Graz.



Erhältlich um 19,90 Euro über das Integrationsreferat der Stadt Graz, Keesgasse 6, Erdgeschoss, unter der Tel.: 0316 872-7480 oder per Mail unter integrationsreferat@stadt.graz.at.

Mai 2016 Thema "Schieflage"

Aktuelles: Schluss mit Hausaufgaben

Eine südafrikanische Volksschule befreit ihre Schüler/innen von Hausaufgaben

Aus dem Lot: Flüchtlinge mit Trauma allein gelassen

An der Kippe: Flusslandschaft am Balkan durch 2700 geplante Dämme in Gefahr

Verkäufer des Monats: Adetokunbo Wunmi Adekoya kam zum Studium nach Graz

Kultur: Autor Fiston Mwanza Mujila schreibt einen Brief an seinen Cousin

Brief an mich: Schauspielerin Julia Gräfner schreibt ihrem jüngeren Selbst

Zotters Reise um die Welt: Schokoladen-Pionier Josef Zotters Rezept aus dem Kongo "Moambe" weiterlesen

April 2016 Thema: Reserve



Aktuelles: Begegnung auf Lesbos

MegaphonUni-Koordinatorin Julia Reiters Tagebuch als Freiwillige auf Lesbos

Thema: Rückhaltlos leben

Der russische Straßenzeitungs-Macher Arkady Turin über seine Zeit als Obdachloser

Verkäufer des Monats:

Oscar Omokaro Aigbovo lebt auch ohne Bankreserven gut

Kultur: Frei und gleich an Rechten

Das Filmfestival FRAGMENTS beschäftigt sich mit Flucht und Menschenrechte

Brief an mich: Imbiss-Mild-Legende Rose Mild schreibt an ihr jüngeres Selbst





Zotters Reise um die Welt

Schokoladen-Pionier Josef Zotters Rezept aus Nicaragua: Gallo Pinto

Megaphon Café im Auschlössl Öffnungszeiten

25. März inkl. 1. April 2016 wegen Umbauarbeiten geschlossen



Sommeröffnungszeiten ab 2. April 2016

Montag bis Samstag, Sonn- und Feiertag 9 bis 21 Uhr



Teamleiterin Megaphon-Café: Iris Kapeller

Tel. 0316 8015 656

Aktuelles: Der Adolf in mir

Autor Serdar Somuncu im Interview über Hitlers "Mein Kampf"

Thema: Zur Sicherheit eine Waffe

Die Österreicher/innen decken sich mit Waffen ein

Thema: Wildes Graz

Die Natur macht auch vor der Stadt nicht Halt

Verkäuferin des Monats:

Stela Ferdelas und das Recht auf Leben

Kultur: "Ihr habt es verdient, glücklich zu sein"

Kim Longinottos aufrüttelnde Doku am Crossroads-Festival





NEU: Zotters Reise um die Welt

Schokoladen-Pionier Josef Zotter schenkt uns ab März Monat für Monat seine Rezepte

Aktuell: Ältere wehrt euch! - Mit zunehmendem Alter wächst die Gefahr, diskriminiert zu werden

Thema: Zufluchtsort Straße - Streetworker/innen helfen Kolumnen zum aktuellen Geschehen

Flucht in die Liebe - Wenn die eigene Identität im Du verloren geht

Verliebt in Details - Menschen mit ASS nehmen die Walt anders wahr





SPECIAL:

Verkäufer in den Medien - Florin Fesu und sein Sohn stellen einen Dieb

Megourmet: Lorenz Kampusch verwöhnt die Leser/innen zum letzten Mahl mit einem Rezept weiterlesen

Megaphon-Filmreihe "Treffpunkt der Filmkulturen" Mi, 27. Jänner 2016, 19 Uhr

9 Days from My Window in Aleppo (Doku von Issa Touma, 83 min)



Mi, 3.Februar 2016, 19 Uhr

Kurzfilme von und über Flüchtlinge und Flucht (entstanden 2015, insgesamt 75 min)



Mi, 10.Februar 2016, 19 Uhr

Der letzte Tanz (Spielfilm von Houchang Allahyari, 2013, 96 min)



Mi, 24.Februar 2016, 19 Uhr

Ghadi (Spielfilm von Amin Dora, 2013, 100 min)



Mi, 2.März 2016, 19 Uhr

35 Cows and a Kalashnikov (Doku von Ossie von Richthofen, 2014, 87 min)

Aktuell: Ältere wehrt euch! - Mit zunehmendem Alter wächst die Gefahr, diskriminiert zu werden

Thema: Zufluchtsort Straße - Streetworker/innen helfen Jugendlichen eigenständig zu werden

Flucht in die Liebe - Wenn die eigene Identität im Du verloren geht

Verliebt in Details - Menschen mit ASS nehmen die Welt anders wahr



SPECIAL:

Verkäufer in den Medien - Florin Fesu und sein Sohn stellen einen Dieb

Megourmet: Lorenz Kumpusch verwöhnt die Leser/innen zum letzten Mal mit einem Rezept weiterlesen

November 2015 Meine, deine, unsere Bank

Die "Bank für Gemeinwohl" soll Ethik statt Geld in den Vordergrund stellen

Von der Flucht in die Gemeinschaft

"Flüchtlinge Willkommen" vermittelt WG-Bewohner/innen

Herzensprojekt Megaphon

Ein neues Wir-Gefühl" der Megaphon-Verkäufer/innen entspringt einer Kooperation

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Igbinuwem Omoruyi

Brief an mich

Iris Laufenberg schreibt ihrem jüngeren Selbst

Aktuelles des Internationalen Straßenzeitungsnetzwerks (INSP)

Autorin Samar Yazbek über die 2 Seiten des Terrors in Syrien

Berichte von draußen

Kolumnist Inot über seine Erfahrungen auf knappem Raum

An diesem Abend sind alle 1

Vesna Petkovic macht Lust auf den Multikulti-Ball

Brief an mich

Slam-Poetin Lisa Eckert schreibt ihrem jüngeren Selbst weiterlesen

September 2015 Jugendliche im Abseits

Im "Haus am Semmering" warten Kinder und Jugendliche auf ihren Asylbescheid

Hotel mit Zukunft

Im Hotel Magda in Wien bekommen Flüchtlinge eine echte Chance

"Hi, Dad!"

Shenja Paars Vater liegt im Wachkoma. Die Geschichte einer Beziehung.

Zwischen Kunst und Dokumentation.

Das Theaterkollektiv Rimini Protokoll setzt sich mit Hitlers "Mein Kampf" auseinander

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Ibnul Mehdi

Brief an mich

Oliver Welter von "Naked Lunch" schreibt seinem jüngeren Selbst weiterlesen

Oktober 2015 Aufstiegshilfe statt Almosen

Straßenzeitungslegende John Bird über die Geburtsstunde der Straßenzeitungsbewegung in Europa

Wie ein Fieberschub

Karl Markovics über Menschenrechte und die Gefahr diffuser Ängste

Asyl in Österreich

Ronald Frühwirth zur Rechtslage

Mercy hat´s geschafft

Vom Österreichstart als Megaphon-Verkäuferin ans Max-Reinhardt-Seminar

Brief an mich

Alfred Komarek schreibt seinem jüngeren Selbst weiterlesen

Megaphon stellt vor Megaphon stellt vor: Mini-Mini, die Schlange, die Füße haben wollte



Schon gesehen? Das neue Megaphon-Märchenbuch: „MINI-MINI. Die Schlange, die Füße haben wollte“ – ein senegalesisches Märchen von Ibrahima Ndoffène Ndiaye über eine aufmüpfige kleine Schlange. Mit hinreißenden Illustrationen von Efer Hebenstreit.



Lesefreude und Augenweide für junge und erwachsene Leser/innen!



August 2015 "Von Verantwortung kann man sich nicht freikaufen"

Anny Knapp, Obfrau der Asylkoordination Österreich, im Interview

Das zweite Leben der Dinge im E-Wasteland

Elektro-Altgeräte aus Europa werden in Ghana auf einer der giftigsten Müllhaden der Welt abgebaut

Wo Flüchtlinge als Chance betrachtet werden

Die kleine, einst verwaiste Gemeinde Riace in Italien wurde durch die Ansiedlung von Migrant/innen aus aller Welt belebt

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Elvis Osayande-Ogbeide

Brief an mich

Marion Petric schreibt ihrem jüngeren Selbst weiterlesen

Megaphon - Kultur im Sommer: Konzert "Aïmenda" Do, 2. Juli, 19:30 Uhr

Brazilian Flavors



Die beiden Musiker lernten sich während ihres Studiums am Jazz-Institut der Kunstuniversität Graz kennen und fanden sofort eine gemeinsame musikalische Sprache.

Laura Lenhardt (Gesang, Text, Komposition) und Marco Antonio Da Costa (Gesang, Arrangement, Komposition) jonglieren gekonnt zwischen Jazz, Groove und brasilianischer Musik. Zauberhaft!

Mehr auf: soundcloud.com/laura-lenhardt



Megaphon - Kultur im Sommer

Eintritt frei!



Im Megaphon-Café im Auschlössl,

Friedrichgasse 36, 8010 Graz

Juni 2015 Thema: Aber, sicher!



Zufluchtsort Zypern

"Evaporating Borders", ein Film im Rahmen des Crossroads Festivals

Good Vibes für die Stadt

Alles an einem Tag: A Triburte to Bob Marley, der Multikulti-Ball und das Chiala Afrika Festival

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Abdul Abubakar

Brief an mich

Andrea Stift schreibt ihrem jüngeren Selbst weiterlesen

Mai 2015 Schwimmende Telefonzelle im Mittelmeer

Wie ein deutscher Unternehmer Flüchtlingen in Seenot helfen möchte

Aufgeben gibt es nicht

Megaphon-Verkäufer Nelson Osadolor will Pflegehelfer werden

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Ion Ciurariu

Brief an mich

Arabella Kiesbauer schreibt ihrem jüngeren Selbst weiterlesen

April 2015 Gleichheit



Jung und im Stich gelassen

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden mangelhaft versorgt

Notizen eines Fahrenden

Sebastian Ruppe engagiert sich für die Gleichberechtigung behinderter Menschen

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Curtis Ihama

Brief an mich

Günther Golob schreibt seinem jüngeren Selbst weiterlesen

März 2015 Freiheit



Ein Leben in Schranken

Arbeitslose können kaum selbst bestimmt leben

Haftnotizen spezial

Inot über Freiheit

Matratze statt Megaphon

Schauspieler und Kabarettist Josef Hader im Interview

Verkäufer zum Thema

Joseph Didia

Brief an mich

Angelika Niedetzky schreibt ihrem jüngeren Selbst weiterlesen

Februar 2015 Kraft



Sex im Alter ist ein Tabu

In der Steiermark startet ein Pilotprojekt zu Sexualität in Seniorenheimen

Kraftvoll ruhig

Im Grazer Shaolin-Tempel trifft Sport auf Spiritualität

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Emmanuel K. Nkrumah, alias Enks

Brief an mich

Ozzy Osbourne schreibt seinem jüngeren Selbst weiterlesen

Jänner 2015 Disziplin



Disziplin ist Selbstreflexion

Im Gespräch mit Günter Meinhart, Musiklehrer und Schlagzeugvirtuose

Auf eigene Verantwortung

Besuch bei der Freien Waldorfschule in Graz

Verkäuferin zum Thema

Diesmal: Susan Osara

Brief an mich

Manuel Rubey schreibt seinem jüngeren Selbt weiterlesen

Megaphon - Treffpunkt der Filmkulturen Gemeinsam schaut sich’s besser und dann: Reden bringt die Leut z‘amm! Der Treffpunkt der Filmkulturen im Megaphon-Café hat genau das richtige Format dafür. Eintritt frei!



Die Termine im Überblick:



Mi, 28. Jänner, 19 Uhr

China Reverse von Judith Benedikt



Mi, 4. Februar, 19 Uhr

Kick out your Boss von Elisabeth Scharang



Mi, 11. Februar, 19 Uhr

do Selbstversorgung yourself/together von Lukas Oberreiter und Patrick Haslinger



Mi, 25. Februar, 19 Uhr

Whose is this song? von Adela Peeva



Mi, 4. März, 19 Uhr

Besinnlicher Jahresausklang Gemeinsames Feiern in der Grazer Pfarre St. Andrä! Wieder waren es mehr als hundert Verkäufer/innen, die beim Megaphon-Weihnachtsfest miteinander gesungen, getanzt und gegessen haben. weiterlesen

Dezember 2014 Auch blinde Eltern blicken durch

Die Geschichte einer sichtlich unanhängigen Familie

Einmal Licht und wieder zurück

Claudia Wieser ist Expertin für Nahtoderfahrungen – und berichtet von enttäuschten Rückkehrer/innen

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Emmanuel Oliseh

Brief an mich

Gerda Rogers schreibt ihrem jüngeren Selbst weiterlesen

Neue Vendor-Taschen: Unterstützen Sie unsere Verkäufer/innen! Eine erhebliche Erleichterung für alle, die Megaphon verkaufen. Die neuen Taschen schützen Magazine und Bücher vor Wind, Regen, Schnee und machen die Verkäufer/innen von weitem erkennbar.



Mit 50 Euro ermöglichen Sie die Produktion einer Tasche. Als Dankeschön winkt ein Überraschungsgeschenk.*



Kontonummer: IBAN AT34 6000 0000 0792 5700

BIC: OPSKATWh

Kennwort: Vendor-Taschen



November 2014 Das System Shopping Center

Eine Branche zwischen Blase und Rendite

Einfach kicken

Am Ball: Die Mädel vom FC Ja.m United

"Wir sind Müll"

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Nelson Osadolor

Brief an mich

Mike Markart schreibt seinem jüngeren Selbst weiterlesen

Oktober 2014 Wissen für alle

MegaphonUni ist 10 – der wissenschaftliche Leiter weiß, warum

Eine Welt in Watte

Vom Leben mit Demenz

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Benjamin Egbivwie

Brief an mich

Tex Rubinowitz schreibt seinem jüngeren Selbst weiterlesen

September 2014 Normal



Die Menschen am anderen Ende

Endstation Maßnahmenvollzug?

Normal = nicht normal

Soziologe Manfred Prisching über die Normalität des Alltags

Verkäufer zum Thema

Diesmal: Taiwo Ojumo

Brief an mich

Rainer Binder-Krieglstein schreibt seinem jüngeren Selbst weiterlesen

August 2014 oder weniger



Mehr - oder weniger? Nach unserer Mehr-Ausgabe im Juli folgt nun "weniger". Unser süßes Mini-Format ist gut gefüllt und verbirgt neues: die Rubrik "Verkäufer zum Thema". Unser Verkäufer Moses Erugo beeindruckt uns mit seinem Zugang zu "weniger".

Wir wünschen Ihnen viel Lesespaß und verraten: im September wird der Themenschwerpunkt als auch das Format wieder ziemlich "Normal".



Im roten Bereich

Neue Steuern, aber keine neuen Rechte – Prostituierte stehen vor neuen Problemen

Kein Netz

Die Marienambulanz fängt Menschen auf, die keine Versicherung haben

Zurück an den Start

Unser Verkäufer Moses Erugo zum Thema des Monats

Brief an mich

Anna F. schreibt ihrem jüngeren Selbst

Megaphon inside Das Megaphon zu Besuch im Museum: Am Samstag, 9. und 16. August kann man im Kindermuseum mehr darüber erfahren, wie unsere Straßenzeitung funktioniert und den Arbeitsplatz unserer Verkäufer/innen kennenlernen.



Sa, 9. und Sa, 16. August, 14 bis 16 Uhr

Ab 8 Jahren, Eintritt: € 4,–

Anmeldung erforderlich:

+43 (0) 316 872 77 00

Frida & Fred – Das Grazer Kindermuseum

Friedrichgasse 34

8010 Graz

Juli 2014 Ausnahmsweise einmal mehr! Nicht nur beim Thema, diesmal auch beim Format. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen: megaphon.redaktion@caritas-steiermark.at



Man riecht keine Angst

Elisabeth Scharangs neuer Film "Kick Out Your Boss"



Reparatur pur

Das Grazer Repair Cafe gibt Hilfe zur Selbsthilfe



Irritierende Wahrnehmung

Emil Breisach erzählt von frappierenden Erscheinungen



Brief an mich

Paul Pizzera schreibt seinem jüngeren Selbst weiterlesen

Katharina Gross Do, 24. Juli, 20 Uhr

The Cello Songbook



Zusammen mit dem Komponisten Arnold Marinissen arbeitet Katharina Gross an „The Cello Songbook“, Musik für gestapelte wie geloopte Cellostimmen und Gesang. Virtuos verschmilzt Gross mit ihrem 200 Jahre alten Cello: zartbesaitet und kraftvoll zugleich.



Megaphon - Kultur im Sommer

Eintritt frei!



Im Megaphon-Café im Auschlössl,

Friedrichgasse 36, 8010 Graz

Offenen Brief an den ORF In der ORF-Sendung "Im Zentrum" am 29. Juni stand das Thema Betteln im Mittelpunkt. Auch Straßenzeitungs-Verkäufer wurden in diesem Zusammenhang gezeigt. Das Megaphon schließt sich einem offenen Brief von Michaela Gründler, Chefredakteurin der Straßenzeitung Apropos, Salzburg, an. weiterlesen

MEHR Spoken Word im 10er-Takt Do, 10. Juli, 20 Uhr

Spoken Word Poetry und Musik



Gleich drei ehemalige und amtierende österreichische Poetry Slam Meister/innen geben sich das Spoken Word zum Thema Mehr: Yasmin Hafedh vulgo Yasmo vulgo Miss Lead (Wien), Klaus Lederwasch (Graz) und Stefan Abermann (Innsbruck).

Dazu feine Musik von Julia Muchwitsch. Stimmgewaltig!



Megaphon - Kultur im Sommer

Eintritt frei!



Im Megaphon-Café im Auschlössl,

Friedrichgasse 36, 8010 Graz

Juni 2014 Einfach wohnen

Die Wohnungssicherungsstelle der Caritas

Weltmeisterschaft ohne Gewissen

Die Machenschaften des Fußball-Weltverbandes

Zwischen Leidenschaft und Verzweiflung

Der Mensch Conrad von Hötzendorf

Brief an mich

Gilbert Prilasnig schreibt seinem jüngeren Selbst weiterlesen

Mai 2014 Schwärmen



Honig ist ihr Hobby

Mit vermietbaren Bienenstöcken zum Erfolg

Auto unser

Voll in Fahrt - mit Carsharing

Papa auf Zeit

Vom Zivildienst in Guatemala

Brief an mich

Conchita Wurst schreibt ihrem jüngeren Selbst weiterlesen

Das neue Megaphon-Kochbuch ist da! "Frühlingserwachen"



April 2014 Knack.Punkt.



Im Kabinett des schwarzen Rettigs

Innovativ retrospektiv: Die Samenhandlung Köller

Auf der Spur der Wölfe

Die Biologin Gudrun Pflüger versteht sich mit Wölfen

Verdammt am Strom

März 2014 Junge Triebe



Hinhören öffnet Räume

Zu Besuch bei den Telefonseelsorger/innen

Ein Hof für viele

Gut versorgt durchs Jahr: mit Ernteanteilen

Mit Cricket voran

Februar 2014 Masken



Im Rhythmus der Webstühle

"Crossing Fashion" als interkultureller Dialog

Kopf hoch!

Von Perücken, die helfen, mit den sichtbaren und unsichtbaren Folgen von Krebs umzugehen

Die Kamera als Ventil

Jänner 2014 Intakt im Takt



An der schönen blauen Mur

Noch ist die Mur ökologisch intakt, aber wird sie das auch bleiben?

Intakt im Takt

Klangtherapie ist kein Himmel voller Geigen, aber ein musikalischer Raum voller Möglichkeiten

Vom Cola- zum Kunstraum

"Nicht gut genug" - Film und Gespräch Megaphon - Treffpunkt der Filmkulturen #3



Mi, 12. Februar, 19 Uhr



Doku „Nicht gut genug“

von Ed Moschitz

Gespräch mit Bernhard Lugger/Attac

und Katrin Lampel/foodsharing.at



Im Megaphon-Café, Friedrichgasse 36, 8010 Graz



"Treibstoff" - Film und Gespräch Megaphon - Treffpunkt der Filmkulturen #2



Mi, 5. Februar 2014, 19 Uhr



Doku "Treibstoff"

von Birgit Bergmann, Stefanie Franz

und Oliver Werani

Gespräch mit Stefanie Franz



Im Megaphon-Café, Friedrichgasse 36,

8010 Graz



Abend mit Florian Pochlatko und Ella Guru Treffpunkt der Filmkulturen #4



Mi, 26. Februar 2014, 21 Uhr 15



Florian Pochlatko

zeigt neue, ältere und selten gesehene Arbeiten

aus den Jahren 1998 bis 2013

Konzert von Ella Guru

(Benjamin Kiu, Mishal Al Faiz, Thomas Jager, Lukas Aichinger)



Im Filmzentrum im Rechbauerkino, Rechbauerstraße 6, 8010 Graz



"Das Fest des Huhnes" - Film und DJ Megaphon - Treffpunkt der Filmkulturen #5



Mi, 12. März 2014, 19 Uhr



Mockumentary "Das Fest des Huhnes"

von Walter Wippersberg

Gemütlicher Ausklang der Megaphon-Filmreihe

mit DJ Morgan gehosted vom Kunstverein BAODO



Im Megaphon-Café, Friedrichgasse 36, 8010 Graz



Megaphon Kalender Der neue Megaphon Kalender ist da



Ganz schön ist geworden - ganz schön widerständig auch, wie ein Blick aufs Cover verrät. Damit Sie 2014 garantiert keinen Termin versäumen!



Dezember 2013 eintauchen



Hinter Gitter: An der Grenze der Gefühle

Porträt von Gefängnisseelsorger Josef Riedl

Café Begegnung

Im "Plauscherl" in Trofaiach rennt immer der Schmäh'.

Insel aus Loam

November 2013 lernen



Schlafplatz Superior

In die "Arche 38" kommt, wer kein Dach über den Kopf hat und findet weit mehr als das.

Befreit die Musterschüler/innen

Interview mit Erwin Wagenhofer über seinen neuen Film "Alphabet"

Machtspiel der Gebenden

Oktober 2013 beziehungsweise



Nur ein Traum

Bittere Armut, keine Chance auf Arbeit: eine slowakische Romni hat einen außergewöhnlichen Traum

Mann XXY: Von der Suche nach dem Selbst

Männer mit dem Kinefelter-Syndrom haben ein X-Chromosom zu viel

Hallo Herz, du gehörst jetzt zu mir!

September 2013 Spaniens Revolte

Über solidarische Vernetzugn im Zeichen des Protests

Revolution im Chatroom

Subtiler Widerstand im Iran zum Alltag - und hat offenbar wider Erwarten Erfolg!

Touché, du lästige Kunst-Tunte!

Die US-amerikanische Sängerin Amanda Palmer im Gespräch über überbewertete Nacktheit und langweilige Popstars.

August 2013 Ägyptens Schatzhüterin

Waafa El Saddik, ehem. Generaldirektorin des ägyptischen Nationalmuseums, im Interview

Die dunkle Seite des Lichts

Auch zuviel Licht kann schaden - über Lichtverschmutzung durch Dauer-Beleuchtung

Eine, die auszog

Mercy Dorcas Otieno war Megaphon-Verkäuferin, nun ist sie als Jungschauspielerin am renommierten Max-Reinhardt-Seminar aufgenommen worden

Juli 2013 Hohes Risiko für Informationen

Die türkischen Cypbberaktivsten RedHacks unterstützen die Proteste im Netz und am Taksim Platz

Wenn das Spiel zur Sucht wird

Jugendliche Migranten sind besonders häufig Opfer von Automaten & Co

Die Bank gewinnt

Crossroads Megaphon ist Partner von Crossroads – Filmfestival für Dokumentarfilm und Diskurs, das von 5. bis 16. Juni im Forum Stadtpark in Graz stattfindet. Wir freuen uns, den Film La Source zu präsentieren, der sich mit der fehlenden Wasserversorgung in Haiti und den politischen Ursachen auseinander setzt.

Juni 2013 Wenn Künstler zu Nomaden werden

Schaumbad unterwegs

Wohnen macht arm

Weg von leeren Phrasen hin zu politischem Handeln!

Stadtentwicklung mit oder ohne Reininghaus?

Mai 2013 Gangnam Gaza Style

Von Korea bis Gaza: Kritik in Ton, Tanz und Bild

Foxconn-Arbeiter/innen gegen Lohnsklaverei

Katastrophale Bedingungen führen zu Selbstmorden in Elektronikfabriken, internationale Proteste formieren sich.

"Stürmer mit Torgarantie"

Autor Mike Markart porträtiert Megaphon-Verkäufer Benjamin Okafor

"Ich will endlich einmal auf eigene Faust leben"

April 2013 Mehr als Foul

Rassismus am Fussballplatz - echt österreichisch

Sprudelnde Profite

"Water Makes Money"-Regisseurin Leslie Franke über die Machenschaften der Wasserkonzerne

Der Kampf ums Wasser

Freier Zugang zu Trinkwasser ist ein Menschenrecht - durch Privatisierung ist dieser nun in Gefahr

Ein Traum vom Leben

Lesung und Ausstellung: Der Löwe und der Hase „Der Hase und der Löwe“. Lesung von Patrick Addai aus dem Megaphon-Märchenbuch „Der Hase und der Löwe“ und Ausstellung von Maler und Märchenbuch-Illustrator Emmanuel "Enks" Nkrumah Kwabena am Freitag, 12. April, 14 Uhr 30, im Café Postgarage, Dreihackengasse 42, Ecke Rösselmühlpark, 8020 Graz

Informationen: Megaphon, megaphon@caritas-steiermark.at, Tel. 0316 8015 650

März 2013 Aufgegessen ausgespien

Tabu-Thema Magersucht. Eine junge Frau bricht das Schweigen.

Kuchen vom Grieskoch

Im Megaphon-Café im Auschlössl werden ganz besondere Kuchen aufgetischt - ein spannendes Projekt für "NEETS"

Kaum flügge, schon fort

Februar 2013 So kann man nicht leben!

Wie Flüchtlinge die österreichische Asyldebatte aufmischten.

Rastplatz für Ruhelose

VinziLife gibt Frauen, die nirgends bleiben können, ein Zuhause.

Die Kritik und das Beste

Peter Waterhouse über das Kritisieren. weiterlesen